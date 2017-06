Jelang Libur Panjang Lebaran, IHSG Ditutup Menguat

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup menguat jelang libur panjang lebaran, Kamis (22/6/2017), setelah sepanjang hari ini bergerak fluktuatif.

Pasar cukup ramai pada perdagangan hari ini. Investor asing banyak melakukan aksi jual sepanjang hari ini, sehingga membuat indeks tertekan dalam beberapa kali kesempatan. Namun, indeks berhasil ditahan oleh investor domestik.

Pelemahan juga dipicu oleh bursa-bursa utama di kawasan regional yang sebagian besar memerah, yang dikontribusi oleh turunnya harga minyak.

Pukul 16.00 IHSG ditutup turun sebesar 11,15 poin atau 0,19 persen di posisi 5.829,7. Sebanyak 159 saham diperdagangkan menguat, 164 saham melemah dan 130 saham stagnan.

Volume perdagangan mencapai 17,02 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 12,17 triliun. Investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp 1,96 triliun di seluruh pasar dan Rp 895,91miliar di pasar reguler.

Saham-saham yang menopang penguatan indeks yakni BMRI (Rp 12.750), ASII (Rp 8.925), dan

TLKM (Rp 4.520). Sementara itu, saham-saham yang membebani meliputi BBRI (Rp 15.250), BBCA (Rp 18.150), BBNI (Rp 6.600) dan PGAS (Rp 2.250).

Dari 10 indeks sektoral, empat sektor ditutup melemah dan enam sektor menguat. Sektor-sektor yang melemah meliputi konsumer (-0,13 persen), pertambangan (-0,16 persen), infrastruktur (-0,4 persen) dan keuangan (-0,06 persen).

Sementara itu, sektor saham yang menguat meliputi agribisnis (2,63 persen), manufaktur (0,23 persen), aneka industri (0,57 persen), perdagangan (0,76 persen), industri dasar (0,55 persen) dan properti (0,72 persen).

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada sore hari ini diperdagangkan melemah terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di level Rp 13.324 per dollar AS.(*)