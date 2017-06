Kylie Jenner Kenakan Baju Robek-robek Sampai ke Dada, Maksudnya Apa?

TRIBUN-MEDAN.com - Kylie Jenner memang tampil stylish di berbagai kesempatan.

Adik tiri Kim Kardashian ini melejit namanya setelah tampil di Reality show berjudul Keeping Up with the Kardashians atau KUWTK.

Kylie Jenner aktif menjadi model untuk lini busana Sears.

Kylie Jenner dianggap memiliki potensi menjadi model kondang.

Dalam sebuah postingan di Instagram, Kylie Jenner benar-benar menarik perhatian netizen.

Busana yang dikenakan watu itu cukup unik.

Sebab, pakaian itu tampak membuat bingung orang yang melihatnya.