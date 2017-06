Ini Alasannya Bangkrut, 7-Eleven akan Berhenti Beroperasi Per 30 Juni 2017

TRIBUN-MEDAN.com - PT Modern International Tbk mengumumkan kebangkrutan mereka dan akan menutup seluruh gerai 7-Eleven pada akhir bulan ini.

Gerai 7-Eleven dikelola Modern International melalui anak usahanya, yakni PT Modern Sevel Indonesia.

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (23/6/2017), emiten berkode MDRN itu menyebutkan bahwa penutupan tersebut berkaitan dengan gagalnya kesepakatan penjualan franchise kepada PT Charoen Phokphand Restu Indonesia.

"Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan untuk menunjang kegiatan operasional gerai 7-Eleven setelah rencana transaksi material atas penjualan dan transfer segmen bisnis restoran dan convenience store oleh Charoen Phokphand Restu Indonesia mengalami pembatalan," tulis manajemen Modern Internarional.

Sebelumnya, Charoen Phokpand telah melakukan pembicaraan untuk mengambil alih bisnis 7-Eleven dari Modern International.

Nilai akuisisi mencapai Rp 1 triliun.

Presiden Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia selaku pembeli 7-Eleven, Tjiu Thomas Effendy pada Mei lalu mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keputusan dari induk perusahaan waralaba tersebut yakni Seven & I Holding Co. Ltd.