Selamat, Anak Pertama Atiqah Hasiholan-Rio Dewanto Lahir

TRIBUN-MEDAN.com-Kabar bahagia datang dari pasangan Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto.

Baru beberapa menit yang lalu, Rio mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan wajah anak pertamanya.

Anak pertama pasangan itu ternyata berjenis kelamin perempuan, yang memiliki panggilan ‘Sal’.

“Welcome to the world my little Girl #Sal,” tulis riodewanto seperti dikutip oleh Grid.ID, Jumat (23/6/2017).

Sementara ini, belum diketahui jelas bagaimana kisah di balik proses persalinan Atiqah.

Anak pertama Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto. (Instagram/@riodewanto)

Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan resmi menikah pada tanggal 24 agustus 2013 silam.

Pernikahan mereka dilakukan di sebuah pulau yang masih termasuk di dalam gugusan Kepulauan Seribu.

Selamat Atiqah dan Rio. (*)