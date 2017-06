Chelsea Islan Bawakan Kue Ulang Tahun untuk Sosok Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Indonesia ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie berulang tahun ke-81 pada Minggu (25/6/2017) atau bertepatan dengan hari raya Idul Fitri 1438 H.

Artis peran Chelsea Islan pun turut merayakan ulang tahun BJ Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu.

Hal itu diketahui dari sebuah foto yang diunggah Chelsea dalam Instagram miliknya, @chelseaislan.

Ia mempublikasikan foto kebersamaan dirinya dengan Habibie.

Rupanya, pemilik nama lengkap Chelsea Elizabeth Islan itu juga memberikan sebuah kue cokelat bertuliskan “Happy Birthday Eyang Habibie”.

Pada caption-nya, Chelsea menulis, “Happy Eid Mubarak and Happy 81st Birthday, Dearest Eyang Habibie. We love you very much. Keep inspiring us, especially the Youth of Indonesia. You have enlightened me in so many ways. I am grateful and blessed. #HappyBirthdayEyangHabibie #SpreadTheLove”.

Untuk diketahui, Chelsea juga sempat bermain dalam film Rudy Habibie.

Dalam film tersebut, ia berperan sebagai Illona Ianovska, perempuan Jerman yang menjadi cinta pertamanya Habibie.

(Warta Kota/ ahmad sabran / Kompas.com)

