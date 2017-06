Selebgram Awkarin Tutup Aurat saat Rayakan Lebaran, Ini Respons Warganet

TRIBUN-MEDAN.com - Awkarin, selebgram sensasional itu, tampil beda dari biasanya di Hari Raya Idul Fitri.

Wanita yang memiliki nama asli Karin Novilda itu, mengunggah sebuah foto keluarga. Di situ, ia terlihat memakai hijab.

Dari foto tersebut, terlihat Awkarin memakai hijab berwarna cokelat dan berpose bersama kedua orangtua dan adiknya.

"Happy Eid Mubarak everyone, so much love today!”

Selebgram Awkarin terlihat pakai hijab saat merayakan lebaran tahun ini. | Instagram/@awkarin

“Maafin karin ya kalo ada perkataan atau perbuatan Karin dan keluarga yang ngga berkenan dihati kalian :).”

“Alhamdulillah kita semua masih dikasih ngerasain Lebaran dan bulan suci tahun ini,” tulis Awkarin, seperti dikutip oleh Grid.ID, Minggu (25/6/2017).