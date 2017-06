Gini Cara Shah Rukh Khan Sapa Ribuan Penggemar yang Menunggu di Luar Rumah

TRIBUN-MEDAN.com - Bintang Bollywood Shah Rukh Khan menjaga tradisinya saat perayaan Idul Fitri.

Ia menyempatkan menyapa para fans yang berkumpul di luar Mannat, rumahnya di Mumbai, Senin (26/6/2017).

Sebuah akun penggemar, @SRKUniverse, mengunggah foto suasana di luar rumah sang bintang.

Di situ tampak ribuan orang menunggu Khan keluar rumah.

"Look at the FAN-flood outside Mannat just to have a glimpse of the King @iamsrk & wish Him #EidMubarak ????," begitu bunyi tweet itu.

Khan pun menjawab tweet itu dan mengatakan akan segera keluar.

"Coming out in a bit friends," jawab Khan.

Mengenakan busana serba putih, Khan muncul di balkon rumahnya. Ia melambaikan tangan kepada para fans. Ia ditemani putra bungsunya, AbRam, yang menirukan gerak-gerik sang ayah.

