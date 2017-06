Ahok dan Dampratan 'Pemahaman Nenek Lu' yang Legendaris

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Tepat 29 Juni 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51.

Posisi Ahok yang ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, tak menyurutkan para simpatisannya untuk merayakan hari lahir mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tengok saja jagat Twitter hari ini.

Nama Ahok menjadi trending topic di jejaring sosial berlogo biru tersebut dengan cantuman tanda pagar (tagar) #HBDAhok51.

Sebagian besar tweet yang diunggah netizen menyampaikan ucapan selamat dan mendoakan Ahok.

"Selamat ulang tahun Pak @basuki_btp ... always believe that something wonderful is about to happen. God Bless and Be With You. #HBDAhok51," tulis akun @danrem.

"Happy 51st birthday, Pak Ahok! The Universe bless you. This is Kalijodo recent night look that will always be remembered. #HBDAhok51," tulis akun @goudotmobi disertai foto dari udara yang menunjukkan pemandangan malam hari di Kalijodo.

Selain itu, sejumlah netizen juga menyinggung kondisi Ahok yang kini ditahan di Rutan Mako Brimob setelah menjadi terpidana dalam kasus penodaan agama.

Netizen menyebut hanya raga Ahok yang berada di dalam penjara, tetapi semangatnya selalu mereka rasakan.

"#HBDAhok51 @basuki_btp raga mu ada di penjara, tapi jiwa & semangat perjuanganmu ada pada kami, semoga panjang umur, sehat selalu????," tulis akun @kangdede78.