Ahok Ultah Ke-51, Tagar HBDAhok51 Trending Topic di Twitter

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) berulang tahun ke-51, Kamis (29/6/2017) hari ini.

Adik kandung Ahok, Fifi Lety Indra, mengatakan, keluarga berencana mengunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dalam rangka ulang tahun kakaknya tersebut.

"Iya ada (rencana mengunjungi Ahok)," ujar Fifi melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Istri Ahok, Veronica Tan, anak-anak mereka, dan keluarga direncanakan mengunjungi Ahok. Sementara itu, Fifi mengaku absen karena berada di luar negeri.

"Saya sendiri tidak (mengunjungi Ahok) karena lagi di Amrik (Amerika Serikat)," kata Fifi.

Ahok tengah menjalani masa pidananya setelah divonis 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama. Ia tidak mengajukan banding atas vonis tersebut.

Trending topic

Pada hari ulang tahunnya ini, Ahok menjadi salah satu trending topic Indonesia atau yang ramai dibicarakan di dunia maya dengan tanda pagar (tagar) "#HBDAhok51".

Sebagian besar tweet yang diunggah warganet menyampaikan ucapan selamat dan mendoakan Ahok.

"Happy 51st birthday, Pak Ahok! The Universe bless you. This is Kalijodo recent night look that will always be remembered. #HBDAhok51," tulis akun @goudotmobi disertai foto dari udara yang menunjukkan pemandangan malam hari di Kalijodo.