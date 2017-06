BCA Raih Bank Terbaik di Indonesia dan Asia

TRIBUN-MEDAN.com - PT Bank Central Asia Tbk berhasil meraih penghargaan Best Indonesian Bank dan Best Asian Bank (di luar Jepang) versi FinanceAsia. Dikutip dari Kompas.com, penghargaan tersebut bertajuk Country Awards for Achievement 2017.

Kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (30/6), Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, ini adalah kedua kalinya perseroan meraih penghargaan tersebut. BCA mengungguli bank-bank dari 14 negara lainnya.

Penghargaan diterima langsung oleh Jahja di Four Seasons Hotel Hong Kong, Kamis (29/6).

Beberapa bank yang masuk nominasi penghargaan di antaranya berasal dari China, Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, India, Bangladesh, Taiwan, Myanmar, Mongolia, dan Pakistan.

"Tentu bangga dan senang bahwa Indonesia bisa juga menjadi yang terbaik di suatu binis. Perbankan merupakan bisnis yang pasti di semua negara," ujar Jahja.

Ia menuturkan, persaingan di sektor perbankan terjadi secara profesional. Diterimanya penghargaan ini, imbuh Jahja, bukan sebuah hal yang mudah lantaran BCA harus memenuhi kriteria internasional.

Pada kuartal I 2017, BCA membukukan laba bersih sebesar Rp 5 triliun, tumbuh 10,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,5 triliun. Adapun pendapatan bunga bersih mencapai Rp 13,5 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit BCA pada kuartal I 2017 mencapai Rp 409 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,4 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. (fer)