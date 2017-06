Multi Talenta dari Make Up Artist Gadis Ini Jadi Cosplayer dan Voice Actor

Ryuh Albafica menjadi seorang coser menirukan karakter Pisces Of Aphrodite

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Fatah Baginda Gorby

TRIBUN- MEDAN.com, MEDAN - Tertarik kebudayaan Jepang sejak bangku Sekolah Dasar (SD) membuat Ryuh Alfabica mengawali karir sebagai make up artis khususnya band visual kei dan cosplayer.

Alumni Jurusan Sastra Jepang USU ini menjelaskan rutinitasnya setelah lulus kuliah.

"Selain menjadi make up teman-teman band dan cosplayer, saya juga menjadi seorang coser dan seiyuu (voice actor)," ujarnya kepada tribun-medan. com Jumat (30/6/2017).

Menurut Ryuh menjadi penata rias band visual key berbeda dengan penata rias biasa.

Band visual kei menurutnya tidak hanya menyanyi, namun menggunakan busana dan make up yang menarik.

Terlebih bagi seorang coser, ia memiliki standar agar hasil make upnya sama persis dengan karakter yang ditiru.

Ia menjelaskan, kebiasaan make up artist membuatnya tertarik menjadi seorang cosplayer. Ia sering menirukan karakter pisces of aphrodite dari Seint Seiya-Soul Of Gold.

Tidak itu saja, Ryuh juga menekuni dunia interpreter (penerjemah) bahasa kegemarannya yakni Bahasa Jepang.