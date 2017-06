Tawarkan Promo Diskon Hingga 70 Persen di TLTSN

Karyawan The Little Things She Needs (TLTSN) menunjukkan produk yang ada di TLTSN, Jumat (30/6/2017). (Tribun Medan / Ayu)

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tak hanya menghadirkan beragam produk terbaru dengan model dan bahan yang berkualitas, The Little Things She Needs (TLTSN) juga rutin menawarkan promo-promo menarik untuk memanjakan pelanggan dan pengunjung setianya.

Operational in Charge TLTSN, Firman, mengatakan, menyambut Hari Raya Idul Fitri, TLTSN memanjakan para konsumen dengan memberikan promo besar di bulan Juni 2017.

“Promo yang ditawarkan yaitu dengan diskon hingga 70 Persen, beberapa sepatu dibanderol hanya Rp 50 ribu, dan juga diskon 50 persen untuk fashion shoes category and bags,” tuturnya.

Baca: Pascalebaran, Aktivitas di RSU Pirngadi Masih Sepi

Ia menerangkan, tak hanya itu, pengunjung juga bisa mendapatkan Metrox Gift Card senilai Rp 50ribu setiap pembelanjaan Rp 350 ribu. Promo tersebut berlaku hingga tanggal 2 Juli mendatang.

“Melalui promo ini The Little Things She Needs berharap dapat memanjakan para pelanggan setia TLTSN untuk tampil menarik bersama TLTSN di hari raya,” terangnya.

(pra/tribun-medan.com)