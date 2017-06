Tulisan Putra Ahok yang Menohok saat Ulang Tahun Ayah Tercinta

TRIBUN-MEDAN.com - Putra sulung Basuki Tjahaja Purnama, Nicholas Tjahaja Purnama memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ayahnya yang berusia 51 tahun pada Kamis (29/6/2017) di media sosial.

Ucapan itu disampaikan Nicholas dalam status yang ditulisnya di dinding Facebook miliknya pada Kamis.

Ahok lahir di Belitung Timur pada 29 Juni 1966.

Nicholas mengatakan bulan ini adalah bulan terbaik.

“This is the best month of the year, a day of a person who I love from the bottom of my heart,” tulis Nicholas. “Wish u a very happy birthday! We miss u…”

Nicholas relatif sering menuliskan status terkait dengan peristiwa yang menimpa ayahnya dalam kasus dugaan penistaan agama.

Dia juga mendukung ayahnya saat maju kembali menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017, bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat.

Tak hanya keluarga, para pendukung Ahok pun mendatangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pada hari ini.

Mereka membawa kue tart maupun tumpeng dalam rangka memperingati hari lahir Ahok.

Para warganet pun ikut membagikan status Nicholas itu, sampai pagi ini sudah sebanyak 1.053 shares dan yang likes mencapai 15 ribu lebih.