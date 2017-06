Bunga Zainal Pamer Mesra Bareng Suami Sukhdev Singh, Netizen Ungkit Ini

Laporan Wartawan Grid.ID, Siti Umaiya

TRIBUN-MEDAN.COM - Sekian lama sudah Bunga Zainal menyembunykan wajah suaminya di hadapan netizen.

Akhirnya melalui akun instagram pribadinya, pemain FTV itu berani memamerkan wajah suami sekaligus ayah dari anak-anaknya.

Pada 28 Juni 2017 terlihat Bunga mengunggah sebuah foto pria yang diduga suaminya.

Dalam unggahan tersebut Bunga juga menuliskan keterangan yang mengatakan bahwa dirinya bangga terhadap pria yang kini memberinya dua anak itu.

"Good man, Good husband, and the best father in the world," tulis Bunga.

Rupanya suami Bunga Zainal tersebut adalah Sukhdev Singh seorang pria pemilik rumah produksi Screenplay.

Bunga memang telah lama diketahui menjadi istri kedua bos Screenplay Production itu.

Sejak kabar tersebut, Bunga menutup rapat kehidupan pribadinya.

Ia juga tidak pernah menunjukan muka suaminya itu ke hadapan publik.