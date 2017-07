Kala Bunga Zainal Akhirnya Ungkap Jati Diri Suami, Bukan Pujian tapi Malah Bullying yang Diterima

TRIBUN-MEDAN.com - Sekian lama sudah Bunga Zainal menyembunykan wajah suaminya di hadapan netizen.

Akhirnya melalui akun instagram pribadinya, pemain FTV itu berani memamerkan wajah suami sekaligus ayah dari anak-anaknya.

Pada 28 Juni 2017 terlihat Bunga mengunggah sebuah foto pria yang diduga suaminya.

Dalam unggahan tersebut Bunga juga menuliskan keterangan yang mengatahan bahwa dirinya bangga

"Good man, Good husband, and the best father in the world," tulis Bunga.

Rupanya suami Bunga Zainal tersebut adalah Sukhdev Singh seorang pria pemilik rumah produksi Screenplay.