Mengejutkan, Presenter Ganteng Tiba-tiba Unggah Dukungan LGBT, Netizen Tanya Orientasinya

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter sekaligus news anchor berita TV Rory Asyari posting foto soal demo pro Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Instagram.

Namun gara-gara postingan foto demo LGBT tersebut, muncul penafsiran yang macam-macam soal presenter ganteng MetroTV tersebut.

Salah satu penafsiran yang aneh adalah menduga-duga orientasi seksual sang presenter itu sendiri.

Baca: Cerita Obama Kerap Buat Orang Sekelilingnya Tertawa dan Suka Atur Baris-berbaris

Baca: Berikut 7 Negara Pemilik Wanita Tercantik di Dunia, No 1 Muncul dengan Dramanya

Mereka menanyakan, apa motif Rory posting foto demo LGBT tersebut.

Dalam postingannya, Rory memajang foto demo LGBT di luar negeri dengan bertabur bendera pelangi khas identitas kaum LGBT.

Ia memberi keterangan berbunyi ...

Canadian Prime Minister, Justin Trudeau supports what is still seen taboo in many parts of the world, LGBTQIA.

He stands for equality, diversity, and human rights.