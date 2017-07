Seorang Pria Tembaki Rumah Sakit di New York, 1 Dokter Tewas

Para petugas kepolisian berjaga di luar RS Bronx-Lebanon, New York usai penembakan yang menewaskan satu orang dokter, Jumat (30/6/2017) sore.

TRIBUN-MEDAN.com, NEW YORK - Seorang pria menembaki sebuah rumah sakit yang sibuk di kota New York, AS, Jumat (30/6/2017) siang waktu setempat.

Akibat insiden itu, seorang dokter meninggal dunia dan enam orang lainnya luka sebelum pelaku menembak dirinya sendiri.

Pelaku penembakan sebenarnya adalah seorang dokter dan mantan karyawan rumah sakit Bronx-Lebanon yang berkapasitas 1.000 tempat tidur itu.

Sejumlah media New York menyebut pelaku penembakan adalah Henry Bello (45) tetapi polisi belum memberikan konfirmasi.

Fakta itu membuat wali kota New York Bill de Blasio dan kepala kepolisian James O'Neill menepis kaitan penembakan itu dengan aksi terorisme.

Kepolisian mengatakan, pelaku penembakan masuk ke gedung rumah sakit mengenakan mantel berwarna putih untuk menyembunyikan senapan otomatis yang dibawanya.

Setelah penembakan berlangsung, polisi langsung mengepung rumah sakit dan menempatkan para petugasnya di atap sejumlah gedung di sekitar rumah sakit itu.

Polisi juga melakukan menyisir lantai demi lantai rumah sakit itu untuk mencari pelaku penembakan.

Kepala kepolisian James O'Neil mengatakan, pelaku penembakanditemukan tewas di lantai 17 rumah sakit.