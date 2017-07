Keluarga Ayu Ting Ting Punya Reality Show, The Rojaks

Ayu Ting Ting dan keluarganya. Keluarga Ayu kini memiliki serial bertajuk 'The Rojaks' yang bisa disaksikan melalui saluran You Tube. |

TRIBUN-MEDAN.com-Seperti tak mau kalah dengan artis lain, keluarga Ayu Ting Ting juga membuat serial melalui saluran You Tube pribadi.

Melalui akun Instagramnya, Ayu mengumumkan kalau keluarganya punya serial yang diberi nama, ‘The Rojaks’.

Nah, nama ‘The Rojaks’ sendiri sudah pasti mengacu pada nama ayahanda Ayu, Abdul Rozak.

Episode pertamanya ini sudah dirilis loh dan diberi judul ‘Cara Hemat Ala Ayah Part 1’.

“Sekarang keluarga Rojak punya serial di #youtube lho. Nama serialnya #Therojaks. Tonton yuk!”

“Cari channel #MDGnetwork di youtube atau The Rojaks pasti ketemu tuh.”

“Yang mau liat kiting ngelawak ada disitu. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan,” tulis Ayu seperti dikutip oleh Grid.ID, Minggu (2/7/2017).

Rupanya, serial pribadi soal keluarga Ayu Ting Ting ini dikomentari beragam oleh netizen.

Ada yang senang karena bisa melihat keseharian sang idola, ada juga yang mencemooh. Duh!

Ayu bukanlah artis pertama yang memiliki saluran You Tube yang ‘menyiarkan’ kehidupan sehari-hari mereka.

Ayu Ting Ting melibatkan keluarga dan penggemar dalam pembuatan video klip terbaru.

Sebelumnya, ada keluarga Gading Marten yang juga melakukan hal itu lebih dulu.

Kalau di luar negeri, keluarga Kardashian juga pernah memiliki reality show yang diberi nama ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Jadi, kamu berminat nonton The Rojaks enggak nih? (Grid.id/Okki Margaretha)