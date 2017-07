Menetap di Perancis, Anggun C Sasmi Bangga dengan Satu Hal yang Dimilikinya Ini, Apa Ya?

Anggun C Sasmi. (INSTAGRAM/anggun_cipta)

TRIBUN-MEDAN.com - Kualitas vokal Anggun C Sasmi telah diakui oleh industri musik internasional.

Anggun C Sasmi dikenal sebagai penyanyi yang memiliki jenis suara kontralto yang tebal serta teknik improvisasi vokal yang unik.

Pada saat merilis album Snow on the Sahara banyak pengamat musik internasional yang memuji suara Anggun dan sering menyebutnya "Annie Lennox dari Asia".

Sudah puluhan tahun, sejak debut album internasionalnya Snow On The Sahara, Anggun C Sasmi berkarier dan menetap di Perancis.

Bahkan ia pun mendapatkan kewarganegaraan Perancis.

Kesuksesannya itu tak demikian mengubah kepribadian bahkan bentuk fisik si pelantun Tua Tua Keladi ini.

Diakuinya, menjadi diri sendiri adalah kunci kesuksesan bagi Anggun C Sasmi, disamping kualitas bermusik.