Reza Rahadian Bersyukur Hidup di Keluarga Beda Agama

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Memeluk agama yang berbeda dengan ibunda kandungnya sendiri, bukan menjadi masalah bagi aktor Reza Rahadian.

Ia bahkan bersyukur bisa tinggal di dalam keluarga yang memiliki toleransi terhadap agama yang dianut.

"Saya tinggal dalam keluarga yang majemuk."

"Saya bersyukur tinggal dalam keluarga yang toleran keberagamaan."

"Itu jadi salah satu contoh kecil bahwa kita bisa hidup berkedampingan, dengan cara kita memperlihatkan toleransi kta kepada orang yang berbeda keyakinan atau golongan manapun."

Buat saya itu tidak menggadaikan keyakinan," kata Reza Rahadian ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Diaspora, di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (1/7/2017).

Seperti yang diketahui, Reza merupakan pemeluk agama Islam, sama seperti ayahnya.

Sedangkan ibundanya memeluk agama Kristen.

Pemain film 'Rudy Habibie' itu juga pernah mengakui kalau kerabatnya banyak yang memeluk agama Kristen.

Kondisi ini membuat Reza menghargai kerabatnya yang merayakan hari raya yang berbeda setiap tahun.

Aktor yang dikabarkan tengah dekat dengan aktris Adinia Wirasti itu tak merasa keberatan, jika ada yang tak senang dengan caranya menghargai agama lain.

"Ya enggak apa-apa (jika ada yang tidak suka), i dont have to please everybody, saya enggak akan bisa menyenangkan semua orang kalau ada yang tidak suka karena sesimple misalnya 'kafir tuh Reza'," katanya dengan nada tegas.

"Soalnya saya menunjukan berapa harmonisnya saya dengan keluarga kecil saya ketika ibu saya merayakan natal atau ketika saya merayakan lebaran mereka semua datang ke rumah bermaaf-maafan juga yang sebenarnya berbeda tradisi dengan agama yang ibu saya anut," tutup pemilik nama lengkap Reza Rahadian Matulessy itu.(Grid.id/Nurul Hanna)