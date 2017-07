5 Pertanyaan yang Sering Muncul Terkait Ukuran 'Mr.P'

TRIBUN-MEDAN.com - Ukuran ideal penis memang berbeda-beda di setiap tempat. Namun, rata-rata kebanyakan pria ingin memperpanjang atau memperbesar ukuran penisnya karena menganggap hal itu bisa memberikan kepuasan kepada pasangannya.

Dorongan atau hasrat para pria untuk memperpanjang dan memperbesar ukuran penis umumnya didorong oleh lima pertanyaan yang sering sekali muncul. Seperti dilansir dari laman Daily Star, lima pertanyaan tersebut diantaranya.

1. Apakah wanita lebih suka pria dengan penis lebih besar?

Menurut penelitian yang dilakukan di University of California Los Angeles dan University of New Mexico, wanita lebih memilih penis yang panjangnya 6,3 inci (16cm) dengan ketebalan 4,8 inci (12,2 cm) untuk hubungan jangka panjang.

Penelitian yang dipimpin oleh Dr Nicole Prause ini berasal dari 75 responden wanita yang memilih ukuran dan bentuk penis yang mereka inginkan. Mereka menggunakan 100 phalluses plastik 3D yang kemudian dicetak menyerupai penis, hasilnya para wanita tersebut menginginkan penis berukuran besar dan panjang.

2. Berapa ukuran penis rata-rata?

Panjang rata-rata penis yang tegak di Inggris berukuran sekitar 5,2 inci (13,2 cm) dan lingkar 4,6 inci (11,7 cm). Dan pada suhu normal, penis yang tidak ereksi biasanya berukuran 3,6 inci (9,1 cm) dari ujung ke dasar dan lingkar 3,7 inci dalam lingkar.

3. Apa kriteria mikropenis?

Anda mungkin bertanya-tanya seberapa kecil mikropenis sebenarnya, dan ini adalah sesuatu yang bahkan ilmuwan pun bingung untuk menemukan jawabannya. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, seorang pria dewasa dengan strange yang melebar dan lembek berukuran kurang dari 3,6 inci (9,3 cm) tergolong dalam mikropenis.

4. Bisakah membuat penis lebih besar?

Banyak pria berharap penis mereka sedikit lebih besar, bahkan tak sedikit pria yang melakukan operasi untuk mendapatkan ukuran penis yang sesuai dengan harapannya.

Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan ukuran penis, baik panjang dan lebar, tanpa mempengaruhi kinerja seksual atau sensitivitas.

5. Seberapa besar ukuran penis yang ideal?

Kita semua tahu ukuran penis rata-rata sekitar 5,2 inci (13,2 cm) saat tegak, tapi apakah wanita menyukai sesuatu yang lebih besar? Menurut hampir 50.000 orang yang mengikuti jajak pendapat terkait ukuran penis yang sempurna, mereka mengharapkan beberapa inci lagi dari ukuran normal bukanlah suatu hal yang salah, tapi belum tentu semakin besar semakin baik.

Hampir sepertiga atau 31 persen responden sangat senang dengan panjang rata-rata, tapi mayoritas atau sekitar 52 persen menginginkan ukuran penis 6-8 inci atau 15,2cm sampai 20,3cm. (*)