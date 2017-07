Aksi Sensasional Nikita Mirzani, Videokan Diri di Private Room Berbikini Merah

TRIBUN-MEDAN.com - Model yang belakangan merambah dunia seni peran, Nikita Mirzani, kembali melakukan aksi sensasional.

Nikita Mirzani terlihat seksi dalam sebuah video yang ia unggah di akunnya di Instagram.

Pada video itu, Nikita memperlihatkan kondisi kamarnya.

Tampak Nikita Mirzani berputar menggunakan bikini berwarna merah dalam kamarnya.

“Maybe I will give you a chance to be in my private room. Find out, only 1 day to go #pieceofniki #surprise #bignews #keepguessing #NIKITAMIRZANI,” tulis Nikita Mirzani seperti dikutip oleh Grid.ID, Minggu (2/7/2017).

Di akhir video singkatnya, terdapat tulisan yang semakin membuat netter penasaran.

Nikita Mirzani menari-nari di dalam kamar dalam keadaan setengah bugil. (Instagram/nikitamirzanimawardi_17)

“I am coming up with something new, one day to go.”

Apa yang akan dibuat Nikita Mirzani?

Okki Margaretha/Grid.id