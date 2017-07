Impian yang Tergenapi, Barack Obama Sudah Bercita-cita Jadi Presiden Sejak SD

TRIBUN-MEDAN.com - Katarina Fermina Sinaga (68), guru Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat masih bersekolah di SD Santo Fransiskus Asisi, mengaku sejak dulu tak menyangka anak didiknya tersebut bisa memiliki kesempatan memimpin negara super power.

Ia menjelaskan, memang saat masih menjadi anak didiknya, Obama sering mengutarakan keinginannya menjadi seorang presiden.

Namun, ia tidak menduga maksud dari cita-cita Barry, sapaan akrab Obama, adalah menjadi seorang presiden sebuah negara.

"Itulah kita juga tidak sangka, karena dalam karangannya dia bilang ingin jadi presiden. Saya kira presiden biasa-biasa aja gitu, kayak Presiden Taxi Group," ungkap Fermina, saat ditemui Tribunnews di kediamannya, kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/7/2017).

Oleh karena itu, ketika melihat Obama menjadi Presiden AS beberapa tahun silam, ia pun mulai menyadari maksud dari karangan tulisan Obama semasa sekolah.

"Tapi kita lihat 'Oh itu dia, setelah terjadi ya (jadi Presiden AS), oh itu yang jadi isi dari karangan dia sendiri'," jelasnya.

