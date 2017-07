Jangan Sekali-sekali Meremehkan Simpanse, Mereka Lebih Kuat dari Manusia

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan menilai buku dari sampulnya. Begitulah kalimat bijak yang sering diucapkan. Peribahasa itu dapat diterapakan kepada apa saja, termasuk dalam menilai simpanse.

Meski terlihat lebih kecil, simpanse ternyata punya kekuatan 1,35 kali lebih kuat dari manusia. Itu telah dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of The National Academy of Sciences.

Asumsi bahwa simpanse lebih kuat dari manusia sebetulnya telah lama terbentuk. Sejak tahun 1920-an, kekutan simpanse telah menjadi penelitian umum untuk riset biologi.

Dalam beberapa dekade hingga saat ini, simpanse disebut punya kekuatan 3-5 kali lebih kuat dari manusia atau setidaknya 2,5 kali lebih kuat.

Baca: Telak, Simpanse Melempar Pup ke Arah Pengunjung, Sampai Kenanya Tuh Disini. Sakit Gak?

Baca: Hasil Penelitian, Simpanse Juga Punya Pemimpin Tiran. Video Mengerikan Ini Buktinya

Sayangnya, peneltian itu bias. Misalnya, kebanyakan studi dilakukan berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia yang mengakat beban berat dalam ukuran tertentu.

Jika demikian, terdapat kesulitan untuk memisahkan efek dari susunan otot, kontribusi urat, dan efek bentuk tubuh secara keseluruhan dari ukuran otot yang sebenarya.

Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti dari University of Massachusetts menggali literatur yang dipublikasikan antara tahun 1923 hingga 2014. Hipotesisnya, simpanse 1,5 kali lebih kuat dari manusia.

"Laporan 100 tahun sebelumnya menyebutkan, simpanse punya serat otot yang secara intrinsik lebih kuat dari manusia, tapi tidak ada pengujian langsung,” kata Brian Umberger dari Unviersity of Massachusetts seperti dikutip Science Alert, Jumat (30/6/2017).