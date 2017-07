Tatkala Mantan Raffi Ahmad Akhirnya Pajang Foto Sang Suami, Untai Pesan Sarat Pujian

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah sekian lama kerap menutupi wajah suaminya, Bunga Zainal kini mulai terbuka tentang sosok pria yang telah menjadi pasangan hidupnya.

Dia bahkan akhirnya 'memamerkan' wajah suaminya, Sukhdev Singh.

Lewat akun Instagram pribadinya @bungazainal05, Kamis (28/6/2017), mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengunggah foto Sukhdev Singh berpose ke arah kamera.

Pemain FTV itu menuliskan pesan manis yang memuji suaminya tersebut.

"Good man, good husband, the best father in the world," begitu tulis Bunga Zainal sebagai keterangan foto Instagramnya.

Sontak unggahan foto Bunga Zainal itu mendapat sambutan heboh dari warganet di kolom komentar.

Banyak yang ikut berbahagia dan menanti Bunga memperlihatkan wajah Sukhdev Singh yang merupakan bos salah satu rumah produksi.

Bunga Zainal dipeluk suaminya Sukhdev Singh (tengah) (instagram)



Seperti komentar akun @dian_niez, "Finally, bapak Sukdev Singh di munculin juga sebagai suami. Kehidupan adalah sebuah pembelajaran dan pengalaman."



"Akhirnyaaaaa @bungazainal05 pamer suami tanpa stiker lg...gt dong br cakeeeppp," tulis akun @rosanthie_ratih_.



Ada pula doa untuk hubungan mereka, seperti dari akun @nickyta_pranasta. "Mantaapp akhirnya di posting juga suaminya., lnggeng trus yah, nice suaminya kak @bungazainal05."

Firli Athiah Nabila/Nova.id