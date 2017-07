'Wonder Woman' Raup 700 Juta Dollar AS dari Seluruh Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Film Wonder Woman memperoleh 15,5 juta dollar AS pada pekan kelima peluncurannya. Capaian ini hanya merosot 37 persen dari sebelumnya lantaran 529 bioskop tak lagi memutar Wonder Woman. Selain itu, film Baby Driver dan Despicable Me 3 juga memberikan persaingan ketat.

Dengan begitu Wonder Woman masih menjadi prioritas utama Warner Bros sampai film Dunkirk yang disutradarai Chris Nolan dirilis pada 21 Juli nanti.

Catatan apik ini membuat Wonder Woman masuk daftar 15 besar film yang sukses meraup keuntungan hingga pekan kelimanya kendati belum mampu melampaui torehan rekor Jurassic World, Frozen, danThe Sixth Sense.

Kini, film tersebut telah mengantongi 346 juta dollar AS dalam 31 hari setelah dirilis secara domestik sekaligus mengalahkan Spider-Man 3(336 juta dollar AS), The Lord of the Rings: The Two Towers (342 juta dollar AS), Guardians of the Galaxy (333 juta dollar AS), Alice in Wonderland (334 juta dollar AS), dan Zootopia (341 juta dollar AS).

Keberhasilan ini juga membuat Wonder Woman bertengger di posisi 42 dengan pendapatan domestik terbesar sepanjang masa. Sebelumnya capaian ini diraih oleh American Sniper (350 juta dollar AS), Furious 7(353 juta dollar AS), Deadpool (363 juta dollar AS), dan The Secret Life of Pets (368 juta dollar AS).

Sementara untuk pemasukan dari seluruh dunia, Wonder Womanberhasil mengeruk lebih dari 700 juta dollar AS pada akhir pekan lalu.

Secara total film ini telah mengantongi 707.9 juta dollar AS dari seluruh dunia atau masih di bawah Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales yang mendapatkan 708 juta dollar AS, The Amazing Spider-Man 2(709 juta dollar AS), Dawn of the Planet of the Apes (710 juta dollar AS), dan Captain America: The Winter Soldier (714 juta dollar AS). (*)