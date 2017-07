Usai Ngamuk di Bandara Hongkong, Ruben Onsu Tantang Pramugara

TRIBUN-MEDAN.com-Luapan kemarahan Ruben Onsu di Bandara Hongkong beberapa hari lalu berbuntut panjang.

Suami Sarwendah ini emosi lantaran saat hendak pulang ke Tanah Air bersama istri dan anak, ia malah mengalami kesulitan dengan pihak maskapai penerbangan internasional.

Kejadian ini diunggah Ruben di Insta Stories-nya.

"Guys, take care ya, ini lagi ada kejadian. Saya sudah beli tiket tiga orang bisnis. Dan tiba-tiba sampai di sini, pas lagi mau check-in balik, dia bilang full. Terus dia mau ganti seenak-enaknya dia. Ini di Hongkong," cerita Ruben dalam unggahan storynya.

Nah, tak lama berselang seorang yang mengaku sebagai crew maskapai tersebut menyindir komplain Ruben itu.

Pramugara bernama Doni Franata itu menceritakan bahwa kejadian tersebut bukanlah kesalahan maskapainya, tapi dari sang artis. Orang yang disebutnya sebagai 'artis Indo' itu disebutnya meminta pindah jadwal penerbangan yang lebih dulu mengudara.

Tapi apa mau dikata, rupanya pesawat itu sudah penuh dan Ruben sekeluarga harus dimasukkan ke daftar tunggu.

“Saya operating crew CX 719 yg abang artis ini beserta keluarga. Abangnya pegang tiket CX 797 tak off pukul 19.20, tapi minta pindah ke CX 719yang take off pukul 16.00, ya jadi waiting list soalnya pesawatnya penuh. Mereka diupgrade kok sekeluarga jadinya. Agak bingung abangnya komplen masalahnya apa,” tulis pramugara itu.

Ruben tak mau kalah. Ia menantang pramugara tersebut untuk buka bukti siapa yang salah.

Menurut Ruben dirinya punya bukti video jika pihaknya tak salah.

“Maaf saya posting orang ini, saya cuman mau bilang, apa kamu bisa mempertanggung jawabkan coment anda ini, saya mampu membuktikan kejadian yg sebenarnya dgn rekaman video yg kami punya, bukti ticket yg kami punya di JAM YG SESUNGGUH NYA, kmu adalah Flight Attendant yg sudah memberikan berita bohong," tulis Ruben dalam keterangan foto yang diunggah ke Instagram, Senin (3/7/2017).

"tp jika apa yg kmu omongi itu benar, temui saya, urusan saya dengan perusahaan mu blom selesai baca jawaban dari perusahaan mu di coment saya, saya saja masih sabar menunggu jawaban dari perusahaan mu dgn tidak pake emosi lagi THX,” tutup Ruben. (*)