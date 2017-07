Top Up Paprika Point Bonus Hingga 50 Persen di Food Carnival

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Marketing Communication Sun Plaza, Chandra saat ditemui Tribun, Rabu (5/7/2017) mengatakan setiap tahunnya acara Food Carnival mengalami peningkatan yang signifikan.

Ia menjelaskan sebab peningkatan antusias pengunjung itulah pihaknya kembali menyelenggarakan event Food Carnival.

Pantauan Tribun, nampak ada yang berbeda dibandingkan dari tahun sebelumnya. Selain tenant yang bertambah, pada masa opening pun pengunjung membludak memadati setiap tenant yang ada.

Baca: Umat Protestan Diajak Mengingat Perjuangan 500 Tahun Martin Luther

Hal ini ditambah dengan adanya memberikan program yang spesial untuk para pengunjung.

“Tahun ini kita spesial, karena menggaet sponsor Citibank dan Paprika. Jadi, Top Up Paprika Point ada plus benefit 50 persen. Misalnya Top Up senilai Rp 100 ribu, pelanggan jadi dapat Rp 150 ribu,”jelasnya.

Ia berharap dengan adanya program spesial tersebut dapat menggaet lebih banyak pengunjung untuk berburu kuliner hits di Sun Plaza.

“Hari ini opening, paling ramai sepertinya. Kita harapnya tahun ketiga ini lebih naik lagi. Targetnya di angka 60 ribu customer,”pungkasnya.

(cr6/tribun-medan.com)