Dua Pegawai Dinkes Ditetapkan Sebagai Tersangka Pungli, Ini Hukumannya

Laporan Wartawan Tribun Medan, Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, RAYA - Polda Sumut melalui Polres Simalungun menegasakan dua orang dalam kasus OTT CPNS sudah tersangka dan ditahan di Mapolres Simalungun. Hal ini dikatakan Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan, Kamis (6/7/2017)

"Dua orang sudah jadi tersangka dan ditahan di Polres Simalungun. Keduanya Flora dan Lukman yang berstatus Sekretaris Dinkes Simalungun," tegasnya.

Baca: PascaOTT Saber Pungli, Lukman dan Flora Ditetapkan Tersangka

Baca: Kadis Kesehatan Terlibat Pungli Penerimaan Pegawai? Kapolres: May Be No, May Be Yes

Selanjutnya, Kasat Reskrim AKP Damos Aritonang menjelasanbkedua tersangka terbukti bersalah dan disangkakan melanggar pasal Pasal 5 (2) sub Pasal 11 sub Pasal 12 (a), (b) atau (e) UU No 31 Tahub 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 56 KUHPidana.

"Untuk ancaman sesuai pasal itu pidana di atas 15 tahun penjara," jelas Damos.

Sementara untuk lima orang CPNS yang tertangkap tangan lakukan pungli masih diperiksa sebagai saksi-saksi. Di luar dari total 7 orang ini tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan oknum petinggi, staf dan CPNS lainnya.(*)