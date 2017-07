Game of Stoves, Andalkan Kuliner Indonesia yang Beragam

Chef yang imut serta dalam Game of Stoves, lomba masak untuk Indonesian Culinary Journey by Marriott. (Tribun Medan / Ryan)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Herpeiriati selaku Marketing Communication Manager mengatakan, para pemenang Game of Stoves, lomba masak untuk Indonesian Culinary Journey by Marriott akan menampilkan menu andalannya di buffet spesial bulan Agustus nanti.

Tidak hanya sampai di sana, resep para pemenang ini juga akan dikirim ke pusat untuk dimasukan didalam Cookbook bersama resep-resep pemenang dari hotel lainnya, yang akan dipakai seluruh hotel Marriott Indonesia. Pemenang akan berpartisipasi dalam Flavors of Archipelago Buffet.

"Hal tersebut diadakan Marriott International dan kita semua untuk merayakan kuliner negara Indonesia yang beragam dan sangat dibanggakan" ujarnya Kamis (6/7/2017).

JW Marriott Medan sendiri akan menggelar Flavors of Archipelago Buffet di Marriott Café pada tanggal 12 hingga 19 Agustus 2017 mendatang.

JW Marriott Medan adakan Game of Stoves, lomba masak untuk Indonesian Culinary Journey by Marriott. Acara ini dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-72 di Indonesia. Marriott International tengah mempersiapkan Indonesian Culinary Journey yang bertajuk Flavors of Archipelago Buffet, yang akan diadakan serentak di seluruh hotel Marriott di Indonesia pada bulan Agustus mendatang.

Untuk mempersiapkan menu yang benar- benar spesial untuk ditampilkan di Flavors of Archipelago Buffet di bulan Agustus nanti, Masing- masing hotel termasuk JW Marriott Medan mengadakan ajang lomba masak yang dinamakan Game of Stoves yang berlangsung secara Internal.

Setelah melalui babak penyisihan di akhir bulan Juni kemarin, 6 dari 12 peserta yang terpilih bertanding kembali di babak Final Game of Stoves yang diadakan di dapur hotel JW Marriott Medan.

Perlombaan kali ini dibagi menjadi 3 kategori, Appetizer, Main Course dan Dessert. Masing- masing 2 peserta bertanding per kategori.

