Kadis Diduga Terlibat OTT CPNS, Kapolres Marudut Bilang Seperti Ini

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - Kepolisian Resort Simalungun terus melakukan pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Kamis (6/7/2017)

Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan dengan tegas akan mengungkap oknum lain yang terlibat. Bahkan Liberty tak menampik adanya dugaan keterlibatan Jan Maurisdo Purba yang menjabat Kadis Kesehatan Kabupaten Simalungun.

"Sekarang sudah ditangkap Flora (oknum honorer sekaligus pegawai koperasi) dan Lukman menjabat sekretaris Dinas Kesehatan. Tidak menutup kemungkinan sekarang akan naik terus."

Demi menguak oknum petinggi lainnya, seperti Kadinkes Simalungun juga akan dipanggil. Liberty tidak menutup kemungkinan akan memanggil dan mengamankan Jan Maurisdo.

"Tidak menutup kemungkinan. May be no may be yes. Just moment. Tergantung penyidikan. Saat ini saksi-saksi juga terus diperiksa," tegasnya ditanyai dugaan Kadis terlibat.

