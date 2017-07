Keren! Cinta Laura Shooting Film Lagi di Amerika Serikat

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis peran Cinta Laura Kiehl semakin memantapkan kariernya di industri perfilman Amerika Serikat.

Buktinya, ia kembali terlibat dalam sebuah film musikal produksi Negeri Paman Sam berjudul Crazy for the Boys.

Sebelumnya, Cinta pernah bermain dalam dua film produksi Amerika Serikat, yakni After the Dark dan The Ninth Passenger.

Dalam akun Twitter-nya, @xcintakiehlx, Cinta mengungkap ia akan memulai shooting di Savannah, Georgia, AS, kemarin malam.

"Leaving for Savannah tomorrow to shoot my new movie @CFBMovie! Can't wait! So excited!" tulisnya, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (4/7/2017).

Baca: Gara-gara Serangan Teror, Polisi Larang Jamaah Bawa Tas dan Bungkusan ke Dalam Masjid

Baca: Ada Pria Ngaku Ayah Biologis Ayu Ting Ting, Ini Kata Abdul Rozak

Beberapa hari lalu, Cinta mengumumkan, akan memerankan karakter bernama Madison dalam film remaja arahan sutradara Martin Guigui itu.

"Starring as Madison in an upcoming feature film called Crazy For The Boys. (@CFBMovie)! Follow the journey to find out more about my role!" tulis Cinta.

Crazy for the Boys bercerita tentang sekelompok remaja perempuan yang menyebut diri Drama Drama dan melakukan perlawanan terhadap bullying. Film ini dijadwalkan tayang pada 2018 mendatang.(kompas.com)