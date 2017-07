Sambut Event Indonesia Culinary Journe, JW Marriot Gelar Ini

Chef di JW Marriot ikut serta acara Game of Stoves untuk menyambut Event Indonesia Culinary Journey 2017. (Tribun Medan / Ryan)

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - JW Marriott Medan adakan Game of Stoves, lomba masak untuk Indonesian Culinary Journey by Marriott. Acara ini dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-72 di Indonesia.

Marriott International tengah mempersiapkan Indonesian Culinary Journey yang bertajuk Flavors of Archipelago Buffet, yang akan diadakan serentak di seluruh hotel Marriott di Indonesia pada bulan Agustus mendatang.

Untuk mempersiapkan menu yang benar- benar spesial untuk ditampilkan di Flavors of Archipelago Buffet di bulan Agustus nanti, Masing- masing hotel termasuk JW Marriott Medan mengadakan ajang lomba masak yang dinamakan Game of Stoves yang berlangsung secara Internal.

Setelah melalui babak penyisihan di akhir bulan Juni kemarin, 6 dari 12 peserta yang terpilih bertanding kembali di babak Final Game of Stoves yang diadakan di dapur hotel JW Marriott Medan. Perlombaan kali ini dibagi menjadi 3 kategori, Appetizer, Main Course dan Dessert. Masing- masing 2 peserta bertanding per kategori.

"Mereka yang berpartisipasi di Game of Stoves ini adalah perwakilan divisi dapur yang telah terpilih di antara 74 orang di kitchen," tutur Chef Hendri Febriadi selaku Executive Sous Chef JW Marriott Medan, Kamis (6/7/2017).

Tampak juga Chef Stefan Pratama, perwakilan Masterchef Asia dari Indonesia dan juga food blogger terkenal di Medan, makanmana.net, Leo, keduanya hadir sebagai juri pendatang di kontes memasak ini didampingi Chef Hendri.

Ini merupakan tahun kedua diadakannya Indonesian Culinary Journey oleh Marriott International. Dikarenakan Marriott telah bergabung dengan Starwood menjadi total lebih dari 50 properti di Indonesia, konsep roadshow seperti tahun lalu tidak memungkinkan lagi. Sehingga konsep tahun ini akan sedikit berbeda namun dikemas tidak kalah menarik.

Akhir dari Game of Stoves di JW Marriott Medan ini, menghasilkan pemenang yaitu, Anyang Medan oleh Chef Tommy Eko untuk kategori Appetizer, Ikan Tomat Mamakku Style oleh Chef Adityo Putra untuk kategori Main Course, dan Lapis Legit oleh Chef Zenefar Rega untuk kategori Dessert.

"Semua menu yang ditampilkan para peserta sangat unik dan menarik tetapi tetap begitu otentik dari segi rasanya, terutama Anyang yang dismoke dengan Apple Wood ataupun Lapis Legit dengan saus pandan kaya yang sangat khusus. Semuanya sangat enak dan menarik sekali," kata Chef Stefan.

(raj/tribun-medan.com)