Ada Promo Kuliner Halalbihalal di Lime Restaurant Favehotel

Laporan wartawan Tribun Medan/Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Nuansa lebaran masih kental dengan kegiatan halal bihalal mengunjungi rumah sanak saudara dan rekan kerja. Selama sebulan kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi.

Dilatarbelakangi hal itu setelah sukses dengan menyajikan menu buka puasa dengan konsep buffee all you can eat. Pada tahun pertamanya kali ini favehotel Medan juga menawarkan Halal Bihalal buffe dengan menu yang sangat menarik.



Public Relation favehotel Medan, Harvie Hanifiah menyatakan Paket Halal bihalal kali ini menawarkan konsep dengan citarasa yang sangat berbeda, selain memperkenalkan brand baru, favehotel juga memperkenalkan citarasa dengan tema yang menarik yaitu “Halal bihalal Arabian & Indonesian food di favehotel Medan” yang akan memberikan pilihan rasa baru khas favehotel bagi para tamu di kota Medan, dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif hanya dengan Rp.98.000net/ pax.

Baca: Hari Raya Idul Fitri, Garuda Plaza Sediakan Paket Halalbihalal

Baca: Gelar Acara Halalbihalal, PNS Dikurung di Kantor Bupati, Ini Tujuannya

"Pengunjung sudah bisa memanjakan lidah dengan konsep Buffee all you can eat ( makan sepuasnya) di Lime restaurant& Coffee shop Mejanin floor.

Menyajikan makanan Arab yang dipadu dengan Indonesian food dengan gaya buffee tentu menjadi konsep yang berbeda," katanya.

Sementara itu, head Chef Haris Syah menuturkan untuk memanjakan tamu favehotel Medan menawarkan berbagai jenis makanan arab seperti humus, tabouleh atau nasi mandi laham yang kaya rasa, kemudian olahan masakan modern berupa spagetty carbonara, kentang goreng dan lain-lain.

"Perpaduan Arabian food yang dikombinasikan dengan menu Indonesia seperti kari kambing, martabak, ayam panggang kecap, salad nagroe dan berbagai pilihan makanan appetizer dan dessert seperti es campur medan, fruit punch dan berbagai macam jajanan pasar yang tentu saja akan sangat memanjakan lidah para tamu favehotel Medan," katanya.(*)