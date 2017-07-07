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BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Sho Fui Lan
Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 1 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan
KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: menantu/ istri/ ibu/ ipar/ saudari kami yang tercinta.
SHO FUI LAN
(tutup usia 54 tahun)
Pada hari Kamis, 06 Juli 2017 pukul 04.00 WIB di kediaman kami Jl. Dairi No. 24 Sidikalang. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 1 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 09 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA
AYAH MERTUA
ABDUL RAHMAN LUBIS
IBU MERTUA
JEMAH BR. UJUNG SARIBU
AYAH
LIE HOK YEN (+)
IBU
TJOE KIM ENG (+)
SUAMI
POLTAK PARLINDUNGAN LUBIS
ANAK LELAKI
JUVENLI LUBIS
ADIK IPAR LELAKI
MUALIM LUBIS
MAKBUL LUBIS
ANWAR LUBIS
ISTRI ADIK IPAR
BR. HASUGIAN
ANI BERUTU
SURYANI TAMPUBOLON
ADIK IPAR PEREMPUAN
JAMILAH LUBIS
FRIDA LUBIS
SAHNIATI LUBIS
SUAMI ADIK IPAR
ARDI PRAYITNO
GINTING
SITUMORANG
ABANG KANDUNG
LIE TJIE LIANG – LN
LIE CIN LIANG (+)
LIE WEN LIANG (+)
LIE CIN CHAI
LIE KIN KHIUN / MARULI
LIE CIN CHIANG / TOTOK
ISTRI ABANG IPAR
YONG WONG NYUK – LN
ROTUA br. TOGATOROP (+)
SRI MAWARTY (+)
KWEK ING NGO
KAM MEI CIN
GOH MIN SUAN
KAKAK KANDUNG
LIE CIEN MEI (+)
LIE CIK ING (+)
LIE SUK LAN (+)
LIE KUI LAN (+)
SUAMI KAKAK KANDUNG
NG LIM CHUN (+)
FANG YEN SUN (+)
Beserta kemanakan / keponakan
Dan segenap keluarga
-TOKO MASTER SELULAR
Jl. Dairi No. 24 Sidikalang