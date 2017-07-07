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BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Sho Fui Lan

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 1 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Sho Fui Lan
ist
Sho Fui Lan 

KABAR DUKACITA  - Telah meninggal dunia dengan tenang: menantu/ istri/ ibu/ ipar/ saudari kami yang tercinta.

SHO FUI LAN

(tutup usia 54 tahun)

Pada hari Kamis, 06 Juli 2017 pukul 04.00 WIB di kediaman kami Jl. Dairi No. 24 Sidikalang. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 1 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 09 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH MERTUA

ABDUL RAHMAN LUBIS

IBU MERTUA

JEMAH BR. UJUNG SARIBU

AYAH

LIE HOK YEN (+)

IBU

TJOE KIM ENG (+)

SUAMI

POLTAK PARLINDUNGAN LUBIS

ANAK LELAKI

JUVENLI LUBIS

ADIK IPAR LELAKI

MUALIM LUBIS

MAKBUL LUBIS

ANWAR LUBIS

ISTRI ADIK IPAR

BR. HASUGIAN

ANI BERUTU

SURYANI TAMPUBOLON

ADIK IPAR PEREMPUAN

JAMILAH LUBIS

FRIDA LUBIS

SAHNIATI LUBIS

SUAMI ADIK IPAR

ARDI PRAYITNO

GINTING

SITUMORANG

ABANG KANDUNG

LIE TJIE LIANG – LN

LIE CIN LIANG (+)

LIE WEN LIANG (+)

LIE CIN CHAI

LIE KIN KHIUN / MARULI

LIE CIN CHIANG / TOTOK

ISTRI ABANG IPAR

YONG WONG NYUK – LN

ROTUA br. TOGATOROP (+)

SRI MAWARTY (+)

KWEK ING NGO

KAM MEI CIN

GOH MIN SUAN

KAKAK KANDUNG

LIE CIEN MEI (+)

LIE CIK ING (+)

LIE SUK LAN (+)

LIE KUI LAN (+)

SUAMI KAKAK KANDUNG

NG LIM CHUN (+)

FANG YEN SUN (+)

Beserta kemanakan / keponakan

Dan segenap keluarga

-TOKO MASTER SELULAR

Jl. Dairi No. 24 Sidikalang

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Balai Persemayaman Angsapura
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Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
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