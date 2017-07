Inilah Postingan Stevi, Mantan Istri Samuel Rizal yang Dianggap Mualaf Sebelum Menikah

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap pasangan berharap menikah sekali seumur hidup dan bisa menemukan belahan jiwa mereka, namun terkadang masalah dalam rumah tangga tidak bisa dihindari hingga menyebabkan perceraian.

Begitu lah perjalanan hidup Stevianne Agnecya, mantan istri Samuel Rizal. Kegagalan berumah tangga tidak membuat Stevi enggan berlama-lama ingin sendiri.

Dia berniat untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan pria yang kemudian hadir dan selama ini menjalin kasih dengannya. Seorang pilot bernama Anggi Pratama.

Nama terakhir ini dinilai sebagai penyebab retaknya hubungan rumah tangga Samuel Rizal dengan Stevianne Agnecya hingga terjadi perceraian.

Bahkan wanita yang akrab disapa Stevi tersebut rela untuk menjadi mualaf, tak diketahui kapan dia mulai mengucapkan syahadat dan memeluk Islam.

Namun menilik beberapa postingan yang diunggah Stevi menunjukkan dia telah meninggalkan keyakinan lamanya untuk memantapkan diri menikah dengan Anggi Pratama.

Belum lama ini Anggi Pratama melamar Stevianne Agnecya di tengah makan malam romantis. Keduanya bahkan sudah melakukan prewedding di Jepang.

"The best gifts in the world are not in the material objects one can buy from the store, but in the memories we make with the people WE LOVE #alhamdulillah #thanksALLAH #countingthedays Photo by @bensuradji thank you kak ben #AnggiStevi," tulis Stevi dalam akun instagramnya.

instagram.com/steviagnecya

(Pemberian terbaik di dunia bukan bahan materi yang bisa dibeli dari toko, tapi memori yang membuat kita saling mencintai, Alhamdullilah #thanksAllah).