Menilik Sosok Janda Samuel Rizal yang Dikabarkan Jadi Mualaf usai Menikah dengan Anggi Pratama

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok cantik Stevianne Agnecya sempat menghilang setelah resmi bercerai dengan aktor Samuel Rizal.

Belakangan diketahui, janda satu anak tersebut belum lama ini telah melangsungkan pertunangannya dengan sang pacar, Anggi Pratama.

Foto pertunangan tersebut diunggah ke akun jejaring sosial Instagram @steviagnecya milik Stevianne Agnecya.

Dalam foto tersebut, tampak Stevianne yang berdandan dengan busana gamis berfoto bersama dengan sang tunangan dan sejumlah anggota keluarga.

Namun, yang menjadi sorotan adalah hashtag #alhamdulillah dan #thanksAllah di akhir status postingan Stevianne tersebut.

"The best gifts in the world are not in the material objects one can buy from the store, but in the memories we make with the people WE LOVE #alhamdulillah #thanksALLAH #countingthedays Photo by @bensuradji thank you kak ben #AnggiStevi," tulis akun @steviagnecya.