Beri Kejutan kala Chicco Jerikho Berada di Gym, Mikha Tambayong Malu-malu Ditanya soal Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Mikha Tambayong belum lama ini memberikan kejutan ulang tahun untuk Chicco Jerikho.

Dari video yang beredar, Mikha datang membawa kue saat Chicco sedang latihan di tempat gym di bilangan Senopati.

Saat ditanya mengenai hal tersebut, Mikha Tambayong tampak malu-malu menjawabnya.

Baca: Artis Cantik Tiara Dewi Istri Lucky Hakim Jalani Operasi, Sakit Apakah?

Baca: Gak Nyangka, Bule Ganteng Ini Ternyata Kekasih dari Artis FTV Indonesia

Baca: Mengerikan, Teroris Mengincar Markas Militer Bukit Barisan dan Kompleks Asia Mega Mas

Baca: Luar Biasa, Pria Ini Berani Tangkap Ular Piton 5 Meter dengan Tangan Kosong



Ia hanya mengungkapkan memberikan doa yang terbaik untuk umur baru Chicco Jerikho.

"Ha ha ha doa, doa aja doa," ungkap Mikha Tambayong tersipu malu saat menghadiri peluncuran perdaa film Filosofi Kopi 2 di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (6/7) malam.

Pelantun hits Bekas Pacar itu enggan membahas kisah cintanya lebih jauh.

Mikha Tambayong justru mengalihkan pertanyaan awak media dengan menjawab seputar film Filosofi Kopi 2: Ben dan Jody yang baru selesai ditontonnya.

"Apa ya, enggak tahu deh he he he. Lagi bahas film, pokoknya nonton filmnya aja ya. Semua pemainnya keren, keren," ujar Mikha Tambayong.

Firli Athiah Nabila/Nova.id