Gak Nyangka, Dewi Sandra Ternyata Takut pada Chelsea Islan dan Tatjana Saphira

TRIBUN-MEDAN.com - Artis dan penyanyi Dewi Sandra memang bukan artis pendatang baru di jagat hiburan Indonesia. Usianya pun sudah tak muda lagi.

Menapaki karier di dunia hiburan sejak usia belasan tahun sebagai model, lalu merambah dunia tarik suara, dan sampai saat ini juga eksis sebagai artis seni peran, Dewi mengaku ada perasaan takut untuk bermain dengan pemain muda.

Hal tersebut diungkapkannya Dewi Sandra seperti dikutip Tribunnews dari Grid.id saat ditemui di acara prolog film Ayat-ayat Cinta 2 di senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

"Asli, kan, udah ini segala macam ternyata anak-anak muda cowok segala macam semuanya cewek-cewek muda, gila, ya, fans mereka heboh-heboh banget, jadi kita harus sadar si dua itu Chelsea dan Tatjana punya massa yang begitu luar biasa mendukungnya. Jadi i like wow seperti ini, ya, keadaannya," ucap Dewi dengan ekspresi takjub sembari tersenyum.

"Jadi, justru aku yang takut main sama mereka. Kan kalo aku mainnya jelek itu pasti temen-temen itu yang 'apa-apaan sih mbak (Dewi) setengah abad ini' 'mau ngapain sih main sama mereka?'," tambah Dewi dengan ekspresi gemas.

Namun Dewi bersyukur, Chelsea Islan dan Tatjana Saphira bisa terbuka dengan dirinya, dan saling menyemangati satu sama lainnya.

"Oh I'm so grateful that Chelsea dan Tatjana juga terbuka sama aku. Mereka menganggap aku sebagai kakaknya. Mereka selalu berusaha menjaga mood, terus menjaga energi saat kita lagi reading," tutur istri dari Agus Rahman ini.

"Jadi pas kita lagi drop kita juga kasih semangat. Jadi ini teamwork, ya. Tidak mungkin satu karakter menonjol sendiri dan meninggalkan dan membiarkan teman-teman lainnya biasa aja. Jadi kita semua harus bergandeng tangan, kita harus berusaha mendorong satu dengan yang lain untuk tampil dengan baik," ujar artis cantik kini menginjak usia 37 tahun tersebut.

(Tribunnews/Dewi Agustina/Grid.id)