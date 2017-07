Ganas! Honda BeAT Ini Cuma 130 cc, Tapi Sering Juara di Kelas 150 cc

TRIBUN-MEDAN.com-Pakai mesin impor langsung dari negeri Bekasi, Jawa Barat, Honda BeAT yang digas Irsan Budianto dari tim IMS WJ72 Zahra BBKW2 Racing Team, jadi yang tercepat pada kejurnas MotorPrix 2017 region Papua beberapa waktu (20-21/5) lalu.

Hebatnya, meski hanya mengusung kapasitas mesin 130 cc, BeAT ini mampu kampiun di kelas Matic 150 cc tune up.

Penasaran modifikasinya? Yuk, simak.

1. BORE UP

“Untuk mendapatkan volume silinder 130 cc, piston menggunakan Moto1 berdiameter 54,5 mm,” buka Andri Wibowo, mekanik asal Cibitung, Bekasi. Domepiston dikasih 2 mm, dengan jarak mendem antara bibir blok dengan piston saat berada di TMA, 1,2 mm (termasuk paking 0,5 mm). Saat diukur, rasio kompresi menyentuh 13,5 : 1.

2. KLEP LEBAR

Untuk klepnya, pakai punya Honda Sonic 125 Thailand, yang punya diameter payung klep 28/24 mm (in/ex). Penggunaan klep ini, dipadukan per klep istimewa keluaran dari Koizumi.

Klep lebar

3. KEM KUSTOM

Racikan kemnya spesial untuk mengejar putaran mesin atas. Sebab, trek lurus di sirkuit dadakan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, sangat panjang, yakni mencapai 500 meter. Hitungannya, klep in diset membuka di 28° sebelum TMA dan menutup di 48° setelah TMB, dengan tinggi angkatan mencapai 9,1 mm. Sedangkan klep ex membuka di 49° sebelum TMB dan menutup 27° setelah TMA, dengan lift 8,9 mm. Jika dihitung, kem in dan ex punya durasi kembar, yaitu 256°.

4. KARBURATOR & CVT