Punya Tiga Kakak Kandung Muslim, Ini Inspirasi dari Shandy Aulia

TRIBUN-MEDAN.com-Perbedaan itu indah. Itulah hal yang ingin diungkapkan oleh artis cantik, Shandy Aulia (30).

Lahir di tengah-tengah keluarga yang memeluk keyakinan berbeda, membuat Shandy Aulia menjadi pribadi yang memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi.

Baru-baru ini melalui Instagram ia mengungkapkan perasaannya menjadi satu-satunya penganut agama Kristen di antara kakak-kakak perempuannya yang menganut agama Islam.

"Setiap kami memang banyak perbedaan, berbeda karakter, berbeda pemikiran, berbeda pandangan, berbeda talenta, berbeda Iman, berbeda penampilan, berbeda berkat, berbeda proses jalan kehidupan.

Sedarahpun begitu banyak perbedaan tidak mungkin bisa sama. Itulah kebesaran Tuhan dapat membuat begitu banyak perbedaan hingga kita setiap pribadi menjadi unik dan berharga di hadapan Tuhan.

Perbedaan dihadirkan bukan untuk di perdebatkan hingga saling menjauhkan bahkan saling Menekan satu sama lain,

Tetapi untuk mengingatkan bahwa luar biasa Tuhan kita dapat mengadakan semuanya ini. Tetapi lebih dari semua perbedaan,ada kelebihan dan keindahan dari setiap perbedaan kami.

Masing masing kita memiliki Anugrah yang akan saling mengisi satu sama lain di dalam setiap kelemahan kami.

Sister is probably the most competitive relationship within the family, but once the sisters are grown, it becomes the strongest relationship.

#sistersbond #siblingsforlife