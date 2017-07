Tepat di Acara Ulang Tahunnya, Penyanyi Vicky Shu Dilamar Sang Kekasih

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Vicky Shu resmi dilamar kekasihnya, Ade Imam, tepat pada hari ulang tahunnya pada Sabtu (8/7/2017).

Hal ini tampak dari unggahan penyanyi Astrid di akun instagram miliknya @astridbasjar.

Selain tukar cincin, acara lamaran ini pun dihiasi dengan acara tiup lilin.

Vicky Shu dan Ade Imam (Instagram)

Dalam foto yang diunggah pelantun "Tentang Rasa" ini, Vicky yang tampak anggun dengan kebaya merah menyala itu, meniup lilin dari kue ulang tahun yang terbuat dari mie instan.

Di kolom keterangan, Astrid pun menuliskan; "Bisa hadir dan menyaksikan momen special teman tercinta selalu jadi kebahagiaan tersendiri buat kami. Happy birthday @vickyshu. Semoga panjang umur dan selalu sukses dalam segala hal ya," tulisnya pada Sabtu.

Dalam foto kedua, Astrid mengunggah prosesi lamaran Vicky dan Ade.

Di kolom keterangan, ia pun mengucap turut berbahagia untuk Vicky; "Dear @vickyshu, I couldn't be happier to your special day. Please remember, take in every kind word, the flowers, the emotions, the love from people near and far, the dress and all the craziness that comes with it. Appreciate and enjoy all these special moments. Happy birthday and happy engagement! I wish you all the love and happiness," tulisnya lagi.

Vikcy dan Ade

Sebelumnya sudah dikabarkan, penyanyi cantik ini akan segera mengakhiri masa lajangnya.

Dilansir dari Tribunews.com, beberapa waktu lalu Vicky sempat bertolak ke negeri Sakura.

Kepergian Vicky ke Jepang bersama kekasih untuk melakukan sesi foto prewedding.