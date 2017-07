All New Nissan Grand Livina, MPV Idaman Keluarga dengan Desain Mewah dan Elegan

All New Nissan Grand Livina

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Produsen industri otomotif haruslah pintar-pintar dalam menciptakan dan menawarkan produknya dengan inovasi dan teknologi yang termutakhir.

Karena pabrikan otomotif yang mempunyai keistimewaan produk yang terbaik, akan dapat menguasai pasar.

Nissan Motor Indonesia misalnya yang meluncurkan All New Nissan Grand Livina beberapa tahun lalu. Dibidik untuk menyapa masyarakat di segmen pasar kelas menengah tentu saja membuat All New Nissan Grand Livina cukup banyak di gemari banyak keluarga.

Seperti yang disampaikan Sales Executive Nissan Dealer Amir Hamzah, Erwin Yen saat diwawancarai Tribun, Selasa (11/7/2017) bahwa All New Nissan Grand Livina berhasil menjadi satu kendaraan MPV idaman keluarga Indonesia.

“Nissan Grand Livina merupakan mobil MPV dengan 7 penumpang pertama yang hadir di Indonesia pasar otomotif. Grand livina juga mendapatkan pengakuan sebagai MPV medium 7 penumpang yang mempelopori terbentuknya segmen tersebut di pasar otomotif Indonesia,”ujarnya.

Ia mengatakan All New Nissan Grand Livina memiliki desain yang mewah atau menawan dengan tampilan yang elegan namun mempunyai kesan yang berani.

Hal ini dapat dilihat pada bagian depan bumpernya yang tegas dengan diberikan aksen garis. Lalu front grille lebih berani disempurnakan dengan frame logo Nissan.