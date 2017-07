Anggota DPRD Ini Ternyata Pernah Jadi Wajib Pajak Terbesar

Laporan Wartawan Tribun Medan/Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tak banyak yang tau bahwa anggota DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul dinobatkan sebagai salah satu wajib pajak terbesar 2016 di Jakarta Timur.

Politisi Partai Demokrat ini merupakan pengusaha sukses, pemilik PT Cahaya Andhika Tamara, perusahaan yang bergerak dibidang perminyakan nasional.

Kepada Tribun Medan, Hendrik menceritakan bahwa ia satu-satunya pengusaha asal Medan yang bergerak di penyaluran bahan bakar, bahkan saat ini telah memiliki 1.500 karyawan yang tersebar di berbagai daerah di pulau Jawa dan Sumatera.

"Don't look to become a person of success, look instead to become a person of value. Ini prinsip hidup saya," ucap Hendrik. Prinsip hidup yang artinya cita-cita tak harus sukses, yang penting berusahalah menjadi orang yang berarti itu, ia terapkan betul.

Hendrik tak bersedia menyebut total pajak yang ia bayarkan. Ia hanya mengungkapkan bahwa perjalanan bisnisnya dimulai di usia 43 tahun, pascamengundurkan diri sebagai Manajer HRD (Human Resources and Development) Sosro Sumatera.

"Sekitar tahun 2010 saya mengambil alih PT Cahaya Andhika Tamara. Dananya dari pesangon saat menjabat selama 12 tahun sebagai Manajer HRD Sosro," tutur Hendrik sembari tersenyum.

PT Cahaya Andhika Tamara terus berkembang, bahkan saat ini telah memiliki empat anak perusahaan. Tak ada hal yang mencengangkan, Hendrik hanya menjelaskan bahwa fokus dan profesional menjadi kunci sukses mewujudkan PT Cahaya Andhika Group.

"Memperoleh tender tak mudah, semua harus terukur. Fokus dan profesional, hanya itu saja. Sampai sekarang puji Tuhan saya belum pernah rugi," jelas pria yang pernah menjadi banker selama tujuh tahun ini.

Seiring berjalan waktu, Hendrik lantas ikut dalam pemilihan legislatif Kota Medan.