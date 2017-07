BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Yap Ie Chuan

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami /ayah /ayah mertua /saudara /ipar kami yang tercinta.

YAP IE CHUAN / JASIB SURIONO

(tutup usia 78 tahun)

Pada hari Jumat, 7 Juli 2017 pukul 19.15 WIB di Kediaman kami Jln. Veteran No. 19 C . Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura VIP - E Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Senin, 10 Juli 2017 pukul 12.00 WIB di Krematorium Ji Le Ling Marga Raja Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH

YAP SIN HOK (+)

IBU

SO YIU KI (+)

AYAH MERTUA

CHEN WEN HE (+)

IBU MERTUA

TJONG HUI HOEN (+)

ISTRI

TAN SIOE LEE

ANAK LELAKI

ALBERT YACOB

ROBERT YAKOB

MENANTU PEREMPUAN

VINNY ZURIATJI

ERVINA

CUCU DALAM LELAKI

MAX JACOB

CUCU DALAM PEREMPUAN

YESLIN YAP

ABANG KANDUNG LELAKI

YAP IE TIONG / RUSLAN (+)

ISTRI ABANG KANDUNG

ANG SOAN TJU (+)

ADIK KANDUNG LELAKI

YAP IE SENG / SUWANDI

ISTRI ADIK KANDUNG

CHOU MEI YIN / LISA KASAN

KAKAK KANDUNG

YAP IE HUA (+)

ADIK KANDUNG PEREMPUAN

YAP SIU THOU (+)

YAP KUI CU / MEI CU

SUAMI ADIK KANDUNG

CIU SHE CHU (+)

ADIK IPAR LELAKI

ANG PUN THO

ISTRI ADIK IPAR

NG KUI KIE

Beserta Kemanakan/ Keponakan

Dan segenap keluarga

-Jln. Veteran No. 19 C Medan

-Jln. P. Jayakarta No. 73 Blok D1-16 Jakarta