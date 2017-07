LOWONGAN KERJA: Perusahaan Nasional di Bidang Jasa dan Keuangan Membutuhkan Tenaga Kerja

LOWONGAN KERJA

Perusahaan Nasional di Bidang Jasa & Keuangan Membutuhkan Tenaga Kerja Untuk Posisi :

1. AM

2. SPV

3. Marketing

Kualiļ€kasi :

1. Pria / Wanita

2. Pendidikan D1 / Sedang kuliah Semester 3

Alamat :REGUS FORUME NINE TH9 FLOOR, Jl. Imam Bonjol No. 9Telp. 061.80101314 Up. Irwanta

Email: admljmbmdr@gmail.com