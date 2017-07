Nissan Motor Luncurkan All New Grand Livina, Ini Keistimewaannya

TRIBUN–MEDAN.com - Produsen industri otomotif haruslah pintar-pintar dalam menciptakan dan menawarkan produknya dengan inovasi dan teknologi yang termutakhir. Karena pabrikan otomotif yang mempunyai keistimewaan produk yang terbaik, akan dapat menguasai pasar.

Nissan Motor Indonesia misalnya, yang meluncurkan All New Nissan Grand Livina. Dibidik untuk menyapa masyarakat di segmen pasar kelas menengah tentu saja membuat All New Nissan Grand Livina cukup banyak di gemari banyak keluarga.

Seperti yang disampaikan Sales Executive Nissan Dealer Amir Hamzah, Erwin Yen saat diwawancarai Tribun, Selasa (11/7/2017) bahwa All New Nissan Grand Livina berhasil menjadi satu kendaraan MPV idaman keluarga Indonesia.

“Nissan Grand Livina merupakan mobil MPV dengan 7 penumpang pertama yang hadir di Indonesia pasar otomotif. Grand Livina juga mendapatkan pengakuan sebagai MPV medium 7 penumpang yang mempelopori terbentuknya segmen tersebut di pasar otomotif Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan All New Nissan Grand Livina memiliki desain yang mewah atau menawan dengan tampilan yang elegan namun mempunyai kesan yang berani. Hal ini dapat dilihat pada bagian depan bumpernya yang tegas dengan diberikan aksen garis. Lalu front grille lebih berani disempurnakan dengan frame logo Nissan.

“Pada sektor penerangan head lamp yang dimiliki mobil MPV ini mempunyai bentuk yang besar, namun menyipit dengan penggunaan lampu berjenis halogen. Sedangkan Fog lamp menambah kesan sempurna pada desain eksterior maka akan menerangi jalan dengan jarak yang luas pada saat berkendara malam hari serta menampilkan kilauan cahaya yang indah bak permata,” katanya.

Ia menambahkan, untuk sektor kaki-kakinya, menggunakan velg berukuran 15 inci yang terbuat dari alumunium yang melengkapi desain eksterior yang makin elegan. Untuk bagian suspensi depannya menggunakan double pivot poros.

Selain itu, katanya ukuran bagasi termasuk cukup besar di kelasnya karena dapat mengangkut barang bawaan Anda dengan leluasa.

“Pada interior, Anda dapat menemukan berbagai kantung untuk menyimpan barang anda mulai dari celah dibelakang kopling, didalam dashboard tempat duduk penumpang bagian depan, lalu dibelakang kursi bagian jok depan juga terdapat kantung kecil, lalu pada celah dibawah tempat membuka pintu belakang, dan terakhir dekat tempat anda menaruh dekat tempat duduk penumpang untuk menaruh barang,” jelasnya.