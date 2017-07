Keren, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Ajak Masyarakat Kerja Sama Bisnis Kambing

TRIBUN-MEDAN.com - Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Medan, tengah menjajaki bisnis baru. RPH akan mengundang masyarakat untuk menjalin kerja sama berbisbis penggemukan hewan ternak.

Direktur Utama PD RPH Medan Isfan Fachruddin, menjelaskan dengan bekerja sama dengan mereka, masyarakat tak perlu risau memikirkan soal lahan dan larangan memelihara hewan berkaki empat.

"Saat ini kami harus berkeliling mencari daging. Saya berpikir kenapa tidak melibatkan masyarakat ikut berinvestasi, ujar Isfan, Selasa (11/7/2017).

Isfan lantas memiliki perencanaan bisnis penggemukan kambing, yang melibatkan masyarakat.

Ia mengklaim bisnis ini cukup menggiurkan, lantaran saban hari permintaan daging kambing di Medan mencapai 200 ekor per hari. Selain itu, penggemukan kambing belum ada di Medan.

Masyarakat yang ingin berinvestasi cukup menyediakan kambing sehat berusia satu tahun, dengan perkiraan harga Rp 850 ribu per ekor.

Kambing tersebut akan digemukkan selama satu bulan, dengan target peningkatan bobot lima kilogram. "Sangat memungkinkan menaikkan bobot lima kilogram per bulan. Harga daging kambing di pasar saat ini mencapai Rp 80 ribu per kilo, berarti berpeluang memperoleh Rp 400 ribu," jelas Isfan saat ditemui di sebuah gerai kopi.

RPH juga sudah merinci pengeluaran selama proses penggemukan. Untuk pakan per ekor kambing diprediksi membutuhkan dana Rp 80 ribu, sedangkan penyewaan tempat dibebankan tarif Rp 1.000 per hari. "Pakan tak mahal, hanya rumput. Kami hanya memasang tarif sewa lahan Rp 1.000 per hari. Jadi diprediksi keuntungan lebih Rp 200 ribu per ekor," tambahnya.