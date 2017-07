Lima Tahun Menanti, Bunga Citra Lestari Rilis Album Terbaru

TRIBUN-MEDAN.com -Penyanyi Bunga Citra Lestari (34) akhirnya merilis album terbaru yang bertajuk 'It's Me BCL'.

Ini sekaligus puncak penantian panjang selama lima tahun terakhir sebelum akhirnya berhasil dirilis ke publik.

Bunga menceritakan album barunya ini memang disiapkan secara khusus dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pasalnya album baru Bunga kali ini menceritakan perjalanan dirinya selama di dunia hiburan.

"Album ini disiapin lebih dari 5 tahun. Ini menggambarkan perjalananku menemukan diriku kembali. Aku meyakini setiap perjalanan karir pasti ada up and down," ujarnya saat berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (12/07/2017).

Meski harus menunggu lama, Bunga mengaku tidak ada masalah. Justru proses tersebut harus dilalui agar mendapatkan hasil yang maksimal.

