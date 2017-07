Mike Lewis Buka-bukaan Soal Kedekatannya dengan Pevita Pearce

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis peran yang juga model Mike Lewis mengungkap bagaimana dirinya yang tengah berlibur bersama Kenzo putranya dan artis Pevita Pearce bisa bisa berfoto bersama.

"Iya itu lagi family dinner, I dont know she just come to me," kata Mike saat ditemui di acara peluncuran 'Feel The Miracle Care Campaign' di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2017).

Mike mengatakan bahwa Kenzo sangat menyukai perempuan yang membintangi film 5 CM itu.

"Ya Kenzo like her, bisa terlihat dari Instagram Pevita, mereka sangat akrab," ujarnya.

Mike Lewis dan anaknya Kenzo berenang bersama Pevita Pearce (instagram)

Pemain Dead Mine ini tak memungkiri bahwa Pevita adalah sosok yang menarik.

"Aku memang bisa dibilang dekat juga dengan Pevita, ya dia memang dia banyak ngasih nasihat tentang beuaty product, karier, film, akting, bisnis dan we talk about a lot of things," kata Mike.

Menurut Mike, dirinya dan Pevita sudah saling dekat sejak 10 tahun belakangan.

"Aku sama dia kenal sejak 10 tahun lebih," ujarnya.

Sayangnya, bekas suami Tamara Bleszynski ini tak bisa membocorkan seperti apa hubungannya dengan Pevita.

"She is very nice, dan aku enggak bisa bahas lebih dari itu. We'll see what happens ya ha-ha-ha," ucapnya.

"Oh i dont know ha-ha-ha, belum boleh bahas itu," ucap Mike.

Sayangnya saat ditanya lebih lanjut tentang kedekatannya dengan pemain 5 CM itu, Mike enggan berbicara lebih jauh.

DIAN REINIS KUMAMPUNG

Berita ini sudah tayang di kompas.com berjudul: Penjelasan Mike Lewis soal Foto Dirinya bersama Pevita Pearce